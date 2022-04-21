BIST 2.526
DOLAR 14,67
EURO 15,92
ALTIN 920,33
HABER /  EKONOMİ

Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!

Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!

Gıdada artan fiyatlar ve savaşın etkisiyle stok sıkıntısına giren gıdalarla ilgili Tarım Bakanlığı son dakika kararı aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre süt ve krema da o listeye eklendi.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.

Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:

Patates
Domates
Kuru soğan
Kuru sarmısak
Hıyarlar, kornişonlar
Patlıcan
Fasulye
Sivri biber
Zeytinler
Adi fasulye
Kırmızı mercimek
Portakal
Mandarin
Limon
Karpuzlar
Elma
Zeytinyağı
Tavuk eti
Yumurta
Tereyağı
Süt ve krema

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'deki kritik kurumların web sitelerine siber saldırı yapıldı
İsrail'deki kritik kurumların web sitelerine siber saldırı yapıldı
Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata
Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!
Alanyaspor'u uzatmada yıkan Sivasspor evine avantajlı dönüyor
Alanyaspor'u uzatmada yıkan Sivasspor evine avantajlı dönüyor
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
Türkiye 20 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 20 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapatmak üzere
Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapatmak üzere
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara destek: Yanınızda olmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara destek: Yanınızda olmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı
Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile görüştü
Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile görüştü