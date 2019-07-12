Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu bölüm mezunlarına 100 bin TL hibe

Uygulanacak projeler için 100 bin TL hibe verilecek. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler karar kapsamında desteklenecek.