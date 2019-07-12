Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu bölüm mezunlarına 100 bin TL hibe
Resmi Gazetede yürürlüğe giren kanuna göre Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlara tarımsal projeleri için 100 bin TL hibe desteği veriliyor.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt edenler bu destekten yararlanabilecek.
Uygulama 2019-2020 yıllarındaki pilot uygulama kapsamında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda gerçekleştirilecek. Yararlanacak olanaların tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olması gerekiyor.
Uygulanacak projeler için 100 bin TL hibe verilecek. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler karar kapsamında desteklenecek.
Desteklerin ödenebilmesi için, hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek. Hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanılabilecek.