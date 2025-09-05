BIST 10.810
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okul zammında hesap değişti

Milyonlarca veliyi ilgilendiren karar...Bir süredir tartışılan özel okulların zam oranını hesaplamada değişikliğe gidildi. Ücret artış oranı artık Aralık ayı verilerine göre hesaplanacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikle özel okul zammında hesap değişikliğine gidildi.  Ücret artış oranı artık Aralık ayı verilerine göre hesaplanacak.

2026-2026 eğitim öğretim  yılında okul ücretleri, yılın ortalama ÜFE ve TÜFE'sine  5 puan ekleyerek hesaplanmış ve yüzde 54,8 olarak çıkmıştı. 

NTV'de yer alan habere göre yeni karar ile birlikte bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE'si değil yalnızca bir önceki yılın Aralık ÜFE ve Tüfe ortalamasına bakılacak ve önceki hesaplamadaki gibi artı 5 puan eklenmeyecek, bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak.

Bu yıl yüzde 16'lık fark olacaktı

Bu yıl belirlenen yüzde 54,8'lik zam oranı yeni hesap yöntemi ile yapılmış olsaydı, yüzde 38,2 olacaktı. Yüzde 16'lık bir fark olmuş olacaktı.

Bir öğrenciden istenen yıllık ücret 1 milyon lira ise 160 binlik bir azalma olmuş oluyor. 2026'nın ocak ayı itibarıyla özel okullar ücretlendirmeyi yeni yayınlanan formül ile hesaplayacak. 

