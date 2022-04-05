BIST 2.311
DOLAR 14,68
EURO 16,12
ALTIN 912,02
HABER /  GÜNCEL
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak?

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı. 

18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. 

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: 

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
Hatayspor ile Adana Demirspor eşitliği bozamadı
Hatayspor ile Adana Demirspor eşitliği bozamadı
Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
Elazığ'da damat dehşeti! Kaynanası ile baldızını öldürdü
Elazığ'da damat dehşeti! Kaynanası ile baldızını öldürdü
Şanlıurfa'daki elektrik kesintisintisi iddiasındaki gerçek ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki elektrik kesintisintisi iddiasındaki gerçek ortaya çıktı
Meral Akşener: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır diyemeyiz
Meral Akşener: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır diyemeyiz
Kars'ta karların erimesinin ardından çok sayıda evi su bastı
Kars'ta karların erimesinin ardından çok sayıda evi su bastı
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş uyardı: Borsa çok fena patlayacak
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş uyardı: Borsa çok fena patlayacak
Almanya kararını duyurdu! Rusya'dan jet cevap geldi
Almanya kararını duyurdu! Rusya'dan jet cevap geldi
Salmonella şoku! İngiltere'de Kinder sürpriz yumurtalar geri çağrıldı
Salmonella şoku! İngiltere'de Kinder sürpriz yumurtalar geri çağrıldı