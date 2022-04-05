Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak?Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.
18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.
İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: