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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bandrol ücretleri değişti

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80 avro, cep telefonları için 20 avro alınacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti tahsil edilecek. 

Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 avro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 avro, 52-67 ekranlar için 16 avro, 68-85 ekranlar için 22 avro, 86-116 ekranlar için 34 avro, 117-148 ekranlar için 40 avro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 avro olarak belirlendi. 

Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 avro, bilgisayar ve tabletler için 10 avro ücret ödenecek.

Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 avro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 avro, videolarda 18 avro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 avro olarak uygulanacak. Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro ücret tahsil edilecek. 

Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 avro bandrol ücreti belirlendi. Ücretler, avro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

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