Resmen eridi! 7 ayda 37 kilo verdi lisanslı fitness sporcusu oldu

Öncesinde 100 metre yürüyemediğini, vücudunun farklı yerlerinde ağrı ve kasılmalar yaşadığını anlatan Arıoğlu, kiloları nedeniyle bir gece uyuyamamasının kırılma noktası olduğunu belirtti. Yürüyüşe çıktığı ilk günlerde bacağında ve belinde kasılmalar olduğunu anlatan Arıoğlu, kimi zaman yürüyüşü yarıda kesip evine taksiyle döndüğünü söyleyerek, "Zor zamanlardı. Çok zorlandım. Kilolu yaşamanın zorluğuna katlanamamak beni motive etti. Şimdi ise profesyonel spor hayatına giriş yaptım. Obeziteyi elimin tersiyle itip, profesyonel fitness sporcusu oldum. Gelecekte, iyi bir eğitmen olmayı hedefliyorum" dedi.