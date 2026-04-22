Renault Scenic E-Tech elektrikli Türkiye satış fiyatı belli oldu

Renault'nun C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech Elektrikli, Türkiye'de satışa sunuldu. Scenic, Türkiye'de 3 milyon 490 bin lira liste fiyatıyla konumlanırken, tanıtıma özel 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te "Car of the Year" (Yılın Otomobili) seçilen Renault Scenic E-Tech Elektrikli, markanın elektrikli mobilite vizyonunun iddialı yansımalarından birini oluşturuyor.

Scenic E-Tech Elektrikli, güçlü SUV karakterini, akıcı hatlar ve üst düzey konfor anlayışıyla buluşturuyor. Renault'nun yeni tasarım dilini yansıtan model, 4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle kompakt dış ölçülerine rağmen iç mekanda maksimum yaşam alanı sunuyor.

Geniş aks mesafesi ve kısa çıkıntılar hem dinamik bir siluet hem de üst düzey sürüş dengesi sağlıyor.

Gizli kapı kollarıyla aerodinamik olarak optimize edilmiş 20 inç jantların yanı sıra dikkat çekici tasarım detaylarıyla yalnızca görsel dinamizmi değil aynı zamanda verimliliği de artırıyor. Ön bölümde konumlandırılan yeni Nouvel'R logo ve Renault'nun imzası haline gelen ışık tasarımı, modele güçlü bir kimlik kazandırıyor.

Farklı kullanıcı zevklerine hitap eden renk seçenekleriyle sunulan model, "yıldız siyah", "mineral gri", "saten mineral gri" (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve "sedef beyaz" olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor.

İç mekanda genişlik, konfor ve dijital deneyim öne çıkıyor

Scenic E-Tech Elektrikli'nin kabini, modern ailelerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış geniş, ferah ve yüksek konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Model 278 milimetre diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmiyle, hem günlük kullanımda hem uzun yolculuklarda aileler için ideal bir çözüm sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1670 litreye kadar ulaşıyor.

Renault!nun Rafale modelinde de bulunan ve 2025'te Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Yılın İnovatif Projesi" ödülüne layık görülen "opaklaşma özellikli solarbay panoramik cam tavan", Scenic ile kabin içi deneyimi farklı bir seviyeye taşıyor.

Bu yenilikçi sistem, ışık ve ısı yönetimini optimize ederek hem yaz hem kış aylarında konfor sağlıyor. Geleneksel perde sistemlerine göre daha hafif olması sayesinde verimliliğe de katkıda bulunuyor.

İç mekanda kullanılan geri dönüştürülmüş ve biyobazlı malzemeler sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirirken, kalite ve dokunsal deneyimden ise ödün vermiyor. Deri kullanılmayan kabinde, modern kumaşlar ve doğal dokular sıcak bir atmosfer yaratıyor.

Ayrıca akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri, günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Renault'nun "Living Light" adını verdiği ortam aydınlatması ise 48 farklı renk seçeneğiyle kabin atmosferini kişiselleştirirken, günün saatine göre otomatik olarak uyum sağlayarak daha konforlu ve sezgisel bir iç mekan deneyimi sunuyor.

Jean-Michel Jarre işbirliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kabin içindeki teknolojik ve duygusal deneyimi tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

604 kilometreye varan menzil

Scenic E-Tech Elektrikli, 160 kilovat (220 hp) ve 300 Newtonmetre (Nm) motoruyla performans sergiliyor. 87 kWh batarya kapasitesiyle 604 kilometreye varan menzil sunan model, batarya ön koşullandırma sistemi, Google Haritalar entegrasyonu sayesinde şarj noktalarına yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek şarj süresini optimize ediyor.

Google entegre OpenR Link multimedya sistemi, Android Automotive OS tabanlı yapısıyla sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Google Haritalar ile entegre çalışan elektrikli rota planlama özelliği, şarj duraklarını, trafik durumunu, hava koşullarını ve batarya seviyesini analiz ederek en verimli güzergahı oluşturuyor.

Model, 150 kW (DC) hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakikada uzun yolculuklar için yeterli seviyeye ulaşıyor.

Scenic E-Tech Elektrikli, dört kademeli rejeneratif frenleme sistemiyle donatılıyor. Sürücü güç pedalından ayağını çektiği anda sistem devreye girerek aracın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bataryada depoluyor. Bu süreçte elektrik motoru jeneratör görevi üstlenerek enerji geri kazanımını aktif şekilde destekliyor.

Direksiyon arkasındaki kulakçıklar aracılığıyla sürücü, yol koşullarına ve sürüş tercihine bağlı olarak dört farklı geri kazanım seviyesi arasında seçim yapabiliyor.

En düşük seviyede araç, güç pedalının bırakılmasıyla akıcı bir şekilde ilerlemeye devam ederken; en yüksek seviyede rejeneratif frenleme etkisi belirgin şekilde artıyor.

Özellikle şehir içi kullanımda araç, güç pedalından ayağın çekilmesiyle güçlü biçimde yavaşlayarak fren pedalına duyulan ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.

Sistem, her yavaşlama anında enerjinin geri kazanılmasını sağlayarak menzilin optimize edilmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda daha akıcı ve konforlu bir sürüş karakteri sunuyor.

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault'nun "Önce İnsan" yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde segmentinde kapsamlı bir güvenlik paketi sunuyor.

Aktif sürüş desteği, adaptif hız sabitleyici, dur-kalk fonksiyonu ve şerit ortalama özelliklerini bir araya getirerek özellikle otoyol ve yoğun trafik koşullarında yarı otonom sürüş deneyimi sağlıyor.

Sistem, harita verileriyle entegre çalışarak hız limitlerini algılıyor ve aracın hızını yol koşullarına göre otomatik olarak optimize edebiliyor.

Güvenlik Koçu sistemi ise sürüş alışkanlıklarını analiz ederek hız yönetimi, takip mesafesi ve sürüş davranışı gibi kriterler üzerinden sürücüye kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor.

Scenic E-Tech Elektrikli'de kullanılan malzemelerin yüzde 24'e varan kısmı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilirken, toplam kütlenin yüzde 90'ı kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebiliyor.

Deri kullanılmayan iç mekan, geri dönüştürülmüş kumaşlar ve biyobazlı malzemelerle desteklenirken; üretim süreci de karbon ayak izini azaltacak şekilde optimize ediliyor.