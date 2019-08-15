Rekortmen milli atlet Ramil Guliyev hayatının imzasını attı

"Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası'nda" açıklamasında bulunan rekortmen milli atlet Ramil Guliyev de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Evlilik kararı en doğru karar oldu benim için. Eşimin de sporcu olmasına çok seviniyorum. Farklı bir alandan olmaması her ikimiz açısından da çok büyük bir avantaj. Çok yoğun dönemler geçiriyoruz. Bu zamanlarda birbirimizi anlamamız çok önemli.