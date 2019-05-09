Reklamcılık tarihindeki en büyük değer! Game of Thrones'taki kahve bardağının reklam değeri belli oldu
Dünyada büyük yankı uyandıran Game of Thrones dizisinin son bölümüne Starbucks kahve bardağı damga vurmuştu. Bu hataya reklam diyen birçok kişi vardı. O hatanın reklam değeri belli oldu.
Televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones’un son bölümünde yapılan bir hata haftaya damgasını vurdu. Hayali bir dünyada geçen Game of Thrones’un 8. Sezon 4. Bölümünde bir sahnede yer alan Starbucks bardağı dikkatli gözlerden kaçmadı.
Dizinin yapımcıları dün itibarıyla internette yer alan bölümden dijital olarak bardağı kaldırsa da, Starbucks kahvesinin gözüktüğü versiyonu milyonlarca kişi tarafından izlenmiş oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı diziyi yayımlayan HBO’yu, gizli reklam yapmakla suçlayarak eleştiri yağmuruna tuttu.
HBO ise böyle bir gizli reklam anlaşmasının kesinlikle söz konusu olmadığı, oyuncular ve set çalışanlarına düzenli olarak servis edilen kahvelerden birinin gözden kaçtığını duyurdu.
Hollywood yapımlarıyla reklam anlaşmaları yapan pazarlama firması Hollywood Branded’in CEO’su Stacy Jones konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede eğer bir ürün yerleştirme anlaşması yapılmış olsaydı Starbucks’ın HBO’ya 250 bin ile 1 milyon dolar arasında bir para ödeyeceğini ifade etti.