Reklamcılık tarihindeki en büyük değer! Game of Thrones'taki kahve bardağının reklam değeri belli oldu

Hollywood yapımlarıyla reklam anlaşmaları yapan pazarlama firması Hollywood Branded’in CEO’su Stacy Jones konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede eğer bir ürün yerleştirme anlaşması yapılmış olsaydı Starbucks’ın HBO’ya 250 bin ile 1 milyon dolar arasında bir para ödeyeceğini ifade etti.