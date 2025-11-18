Rekabet Kurumu'ndan onay bekliyor! Tatilsepeti hakkında el değiştirme kararı

Tera Holding, Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm’in tüm paylarını devralmak için sözleşme imzaladığını açıkladı. Satın alma sürecinin resmen tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

Tera Holding, Türkiye’nin önemli seyahat platformlarından Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tüm paylarını satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, pay devir sözleşmesinin taraflar arasında imzalandığı açıklandı.

Holding, satın alma görüşmelerinin 14 Ekim 2025’te başladığını anımsatarak bu adımın faaliyet gösterilen alanlarda büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefi çerçevesinde atıldığını ifade etti.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“17.11.2025 tarihinde sermayesinin tamamına Şirketimiz tarafından sahip olunan bağlı ortaklığımız Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile DLT Turizm’in pay sahipleri arasında, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ünün devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.”

REKABET KURUMU'NDAN ONAY BEKLENİYOR

Pay devrinin tamamlanması, Rekabet Kurumu’nun izni başta olmak üzere işlem ön şartlarının gerçekleşmesine bağlı olacak.