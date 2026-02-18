Rekabet giderek artıyor! Elektrikli otomobil pazarında en çok satılan otomobiller
Elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün artarken, yeni modellerin çoğalması tüketiciler için seçim yapmayı daha zor hale getiriyor. Consumer Reports’un yayımladığı değerlendirmeye göre 2026 yılının öne çıkan elektrikli otomobilleri belli oldu. Listede performans, konfor, menzil ve sürüş deneyimi gibi kriterler dikkate alınırken, Türkiye’de satışta olan birçok modelin de yer alması dikkat çekti.
Değerlendirmede araçların menzil kapasitesi, sürüş konforu, hızlanma performansı, kabin sessizliği ve şarj özellikleri belirleyici oldu. Özellikle uzun menzil ve hızlı şarj desteği sunan modeller listenin üst sıralarında yer aldı.
10. Sıradan Zirveye Doğru: İşte Dikkat Çeken Modeller
Listede farklı segmentlerden araçlar bulunuyor. SUV modellerden lüks sedanlara kadar geniş bir yelpazede araçların değerlendirildiği sıralamada öne çıkanlar şöyle:
*Ford F-150 Lightning: Elektrikli pick-up segmentinde güçlü performans ve konforuyla öne çıktı.
*Lexus RZ: Sessiz sürüşü ve yenilenen menzil kapasitesiyle dikkat çekti.
*BMW iX: Lüks kabin, güçlü yol tutuşu ve yüksek menzil performansıyla listede üst sıralara yerleşti.
*Chevrolet Equinox EV: Segmentine göre rekabetçi menzil ve konfor özellikleriyle beğeni topladı.
*Ford Mustang Mach-E: Çevik sürüş karakteri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıktı.