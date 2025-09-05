Reha Yavuzer ve Sami Kiresepi hakkında skandal iddia! Nur Bilen Yavuzer'den açıklama
Nur Bilen Yavuzer'in kocası Reha Yavuzer ve Rachel Araz'ın kocası Sami Kiresepi hakkındaki iddia şoke etti. İki ismin "birliktelik" yaşadığı öne sürüldü. Nur Bilen Yavuzer kocasıyla ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.
Dijital içerik üreticisi Rachel Araz'ın eşi, iş insanı Sami Kiresepi ile tasarımcı Nur Bilen Yavuzer'in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer'in 'birliktelik' yaşadığı iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi.
İki ünlü ismin kocalarının ilişki yaşadığına dair haberler yayılınca, Nur Bilen Yavuzer sosyal medyada açıklama yaptı.
Nur Bilen Yavuzer "Çocuklarımıza zarar veren bu ahlaksız haberlerin yayınlandığı tüm mecralara hukuki yollarla cevap vereceğimizi kamuoyuna duyuruyorum. Kalemi, fikri kuvvetli olmayanlar gazetelerde para karşılığı yaptıkları yalan haberlerle yaşıyorlar, ne gurursuzca..." diyerek isyan etti.
Haberlerin yayılması ve gündem olması sonrasında bir açıklama daha yapan Nur Bilen Yavuzer "Bizi değersizleştirmek, toplum önünde belki de küçük düşürmek için yapılan" ifadeleriyle iddiaya tepki gösterdi.