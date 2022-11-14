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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Allah ve Türkiye tanık..."

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Allah ve Türkiye tanık..."

Deniz Uğur'la evliliğinden olan çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde haberlerle gündeme gelen ve eski eşiyle mahkemelik olan bir dönemin ünlü spikeri Reha Muhtar, vasiyet paylaşımı yaptı. Küçük kızını darp ettiği iddialarının odağındaki isim Muhtar yalısıyla ilgili isteğini sosyal medyadan duyurdu.

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Allah ve Türkiye tanık..."

Bir dönemin ünlü habercisi Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur ile anlaşmazlıklar yaşıyor. Kızını darp ettiği öne sürülen Reha Muhtar ve Uğur mahkemelik olmuştu. 

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Allah ve Türkiye tanık..."

İkizler mahkeme kararıyla ayrılmış ve Mina Muhtar'ın velayeti geçici olarak Deniz Uğur'a verilmişti.

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Allah ve Türkiye tanık..."

Bu konuda sık sık paylaşımlar bir dönemin ünlü sunucusu Reha Mutar şimdi de vasiyetiyle ilgili paylaşımıyla dikkat çekti.

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! "Allah ve Türkiye tanık..."

Reha Muhtar paylaşımında "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. 

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