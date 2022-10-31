Reha Muhtar ile Nilüfer evlat edinmiş! 23 yıl sonra ortaya çıktı
Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Nilüfer ile bu dönemlerde adı şiddetle anılan Reha Muhtar'ın 2000 yılında evlat edindikleri ortaya çıktı. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan zorluklarla evlat edindikleri Ayşe Nazlı 23 yaşına girdi. Nilüfer, kızıyla birlikte sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.
Reha Muhtar ile Nilüfer'in 2020 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği Ayşe Nazlı, 23 yaşına girdi. Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Türk pop müziğinin sevilen ismi Nilüfer'in kızı 23 yaşına girdi. Sosyal medyada sık sık kızını paylaşan şarkıcı, kızının doğum gününü de bebekken çekildikleri fotoğrafla kutladı.
23 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın İngiltere'de psikoloji bölümü okuduğu öğrenildi.
Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile çekilen karesini paylaşarak "Canımın, biriciğimin doğum günü bugün. Hayat sana hep güzellikler getirsin canımın içi yavrum. Sen hep gül." notunu düştü