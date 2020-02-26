Regaib Kandili namazı kaç rekat kandil namazı nasıl niyet edilir?

Regaip Kandili ihsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmeli. Peki Regaib kandilinde okunacak dualar hangileri , regaip kandili namazı kaç rekat ve ne zaman nasıl niyet edilerek kılınır? Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri derledik. Önce Regaip Kandili'nde peygamberimizin okuduğu duayı sizlere verelim. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".