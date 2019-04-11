Reform paketi sonrası gerilen dolar 11 Nisan'da daha sakin

Doların gözü sonuçları hala resmi olarak netleşemeyen İstanbul'daki seçim sonuçlarında. Dolar 11 Nisan sabahında 5.68'den işlem görmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün vergiden emekliliğe, kıdem tazminatından kredilere dair bir çok başlığın olduğu ekonomik reform paketini açıkladı.

Albayrak'ın açıklamasına devam ettiği sırada dolar 5.71'e yükseldi sonrada gevşedi. Gözü İstanbul seçin sonuçlarında olan dolar bu sabah 5.6893 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Saat 08:40'ta dolar, euro-sterlin