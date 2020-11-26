Reform görüşmeleri başlıyor! İlki yarın TÜSİAD'la yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform görüşmeleri kapsamında yarın "patronlar kulübü" olarak bilinen TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. İkinci görüşmenin ise, cumartesi günü TOBB heyeti ile gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yapacağı reform görüşmelerinin ilkinin yarın Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile (TÜSİAD) olacağı açıklandı.

İkinci toplantı TOBB heyeti ile gerçekleştirilecek

İkinci görüşme ise, cumartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile gerçekleştirilecek. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

"Reform niteliğinde adımlar atacağız"

Bakan Elvan, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, ekonomide reform niteliğinde adımlar atılacağını belirtmişti.

İstişareye sonuna kadar açık olacaklarını vurgulayan Bakan Elvan, "Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasında en ufak kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz, rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız, kararlılıkla atacağız." ifadelerini kullanmıştı.