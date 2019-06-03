Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci'den olay AK Parti itirafı

AK Parti'ye oy vermedim: Beni kimse yönetemez! Ben kendimin bildiğini yaparım! Yönetilmeye açık değilimdir. Açık olanları görüyorsunuz cumhurbaşkanının etrafında iyi günde selam verip kötü günde arkasından vuranlar oldular, AK Parti'ye bu yaşıma kadar tek bir oy vermedim. Fikir ve düşüncelerime sahip değiller.