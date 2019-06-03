Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci'den olay AK Parti itirafı
Son günlerde yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi sözleri paylaşmasına rağmen "AK Parti'ye hiç oy vermedim" dedi.
Orijinal Instagram hesabında geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaşarak "Karizmatik çıkmış Sayın Cumhurbaşkanımız" diyen ve Ekrem İmamoğlu'na da "Çok zorluyorsun iyi insan olmaya, içinden geldiği gibi ol" diyen Tuğba Ekinci, bu sefer bomba bir itirafta bulundu.
Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün beni anlarsanız sevinirim! Beni yandaş sanan herkese sözüm!" diyerek şu ifadelere yer verdi;
AK Parti'ye oy vermedim: Beni kimse yönetemez! Ben kendimin bildiğini yaparım! Yönetilmeye açık değilimdir. Açık olanları görüyorsunuz cumhurbaşkanının etrafında iyi günde selam verip kötü günde arkasından vuranlar oldular, AK Parti'ye bu yaşıma kadar tek bir oy vermedim. Fikir ve düşüncelerime sahip değiller.
Doğru doğrudur: Fakat gelinen noktada ne yazık ki ülkenin politikası Kürt ve Türk siyasetiyle demagoji yapan CHP'ye az yanlış yapıyorsun demem. Az yanlış az doğru yoktur, doğru doğrudur yanlış yanlıştır. Bana CHP artık İstanbul vs başkan adayı çıkartmak değil tavşan kolları adayıyla bile gelemez!