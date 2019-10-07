Recep İvedik 6 fragmanı bir günde rekor kırdı Şahan Gökbakar paylaştı
8 Kasım'da tüm sinemalarda vizyona girecek olan Recep İvedik serisinin 6. filminin fragmanı, YouTube'da bir günde milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Şahan Gökbakar'ın efsane tiplemesi Recep İvedik'in yeni filmi için müjdeli haber, ünlü ismin YouTube hesabından duyuruldu. Kanalında Recep İvedik 6'nın fragmanını paylaşan Gökbakar, 24 saatte 5 milyon izleyici barajını aştı. Fragmanın 48 saat içinde 10 milyonu da aşması bekleniyor.
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Sevenleri tarafından merakla beklenen filmin, Recep İvedik 5'in rekorunu kırması beklenirken, serinin diğer filmlerinin ne kadar seyirci topladığı yeniden sorulmaya başlandı. İşte Recep İvedik serisinin tüm seyirci sayıları...
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Recep İvedik
4.301.693 seyirci
37
Recep İvedik 2
4.333.144 seyirci
47