Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı! Zincirlikuyu'da cenaze töreni düzenlendi
Uzun bir süredir KOAH hastalığı tedavsi gören usta oyuncu Recep Aktuğ bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kanal D'de bir dönem yayımlanan Aşk- Memnu dizisinde Hilmi Önal karakterine hayat veren Recep Aktuğ'un dün vefat haberi duyuruldu. Usta oyuncu Recep Aktuğ Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bugün son yolculuğuna uğurlandı.
65 yaşında hayata gözlerini yuman Aktuğ'un vefat haberini kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından duyurmuştu. Zeynep Aktuğ Twitter hesabından "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" ifadeleriyle duyurmuştu.
Usta oyuncunun eşi Gül Aktuğ cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı.
Oyuncunun kızı Zeynep Aktuğ da taziyeleri kabul ediyor. Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam" yazdı.