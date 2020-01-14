Recep Aktuğ hayatını kaybetti hastalığı neydi Recep Aktuğ kimdir işte son hali
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da Hilmi karakterini canlandıran Recep Aktuğ hayatını kaybetti.
Yıllar önce yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi Önal karakterine hayat veren 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ vefat etti.
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Usta oyuncu Recep Aktuğ'un vefatının haberini kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Aktuğ, "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" dedi.
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Recep Aktuğ'un kişisel sosyal medya hesabından ise "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.
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Hastalığı neydi: İki sene önce hastaneye kaldırılan Aktuğ'a KOAH teşhisi konulmuş, sırtındaki iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıkmıştı.
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