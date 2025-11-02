Real Madrid'in bitirim ikilisi! Arda asist yaptı Mbappe attı

LaLiga Ligi'nin 11. haftasında Valencia'yı ağırlayan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 4-0 kazandı. Milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'ye 1 gol daha attırdı.

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Santiago Bernabeu'daki maça milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladı ve Mbappe'nin attığı 2. golde sol kanattan nefis bir ortayla bu sezon La Liga'daki asist sayısını 5'e yükseltti. Real Madrid net bir galibiyetle puanını 30'a yükseltirken 18. sıradaki Valencia 9 puanda kaldı.

Arda Güler maçın henüz 2. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı.

Ayak bileğini tutan 20 yaşındaki futbolcunun hemen yanına takım arkadaşları koştu. Camavinga kenarda hazırlandı ama Arda tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Teknik direktör Xabi Alonso 2. yarı başlarken Arda'yı oyundan alıp Ceballos'u sahaya sürdü.