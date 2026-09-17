Real Madrid ve Barcelona İstanbul’a geliyor! 2027 İspanya Süper Kupası maçları hangi statlarda oynanacak?

2027 İspanya Süper Kupası’nın İstanbul’da oynanacak olmasıyla Real Madrid ve Barcelona’nın Türkiye programı futbolseverlerin gündemine girdi. “İspanya Süper Kupası ne zaman?”, “Real Madrid İstanbul’a ne zaman gelecek?”, “Barcelona hangi statta oynayacak?” ve “Süper Kupa finali nerede yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor. RFEF’nin 17 Eylül’de açıkladığı programa göre İstanbul üç dev karşılaşmaya üç farklı statta ev sahipliği yapacak.

Peki maçlar hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI NE ZAMAN?

2027 İspanya Süper Kupası’nın maçları 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’da oynanacak. Organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Yarı finaller 2 ve 3 Şubat’ta, şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

BARCELONA İSTANBUL’DA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Barcelona, İspanya Süper Kupası’nın ilk yarı finalinde 2 Şubat 2027 Salı günü Atletico Madrid ile karşılaşacak. Mücadele Fenerbahçe’nin stadı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

REAL MADRID İSTANBUL’DA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Real Madrid’in yarı final karşılaşması 3 Şubat 2027 Çarşamba günü yapılacak. İspanyol devi, Real Sociedad ile Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. RFEF’nin resmi programına göre maç Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

İSPANYA SÜPER KUPASI HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

Organizasyon İstanbul’un üç büyük kulüp stadına yayılacak. Barcelona-Atletico Madrid yarı finali Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda, Real Sociedad-Real Madrid yarı finali Dolmabahçe’deki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Final karşılaşmasına ise Galatasaray’ın RAMS Park stadı ev sahipliği yapacak.

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupası finali 6 Şubat 2027 Cumartesi günü saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinin galibi ile Real Sociedad-Real Madrid maçını kazanan takım kupayı kazanmak için karşılaşacak. Böylece turnuvanın üç karşılaşması da İstanbul’un farklı statlarında gerçekleştirilecek.

REAL MADRID VE BARCELONA İSTANBUL’A NE ZAMAN GELECEK?

Real Madrid ve Barcelona’nın İstanbul’a ulaşacağı kesin gün ve saat henüz kulüpler tarafından açıklanmadı. Kesinleşen maç programına göre Barcelona’nın 2 Şubat, Real Madrid’in ise 3 Şubat’ta İstanbul’da sahaya çıkacağı biliniyor. Takımların seyahat ve antrenman programlarının organizasyon yaklaştığında ayrıca duyurulması bekleniyor.

REAL MADRID-BARCELONA FİNALİ OLABİLİR Mİ?

Evet. İki takım yarı finalde birbirleriyle eşleşmediği için her ikisinin de tur atlaması durumunda Real Madrid-Barcelona El Clasico finali 6 Şubat’ta RAMS Park’ta oynanacak. Barcelona’nın bunun için Atletico Madrid’i, Real Madrid’in ise Real Sociedad’ı elemesi gerekiyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI NEDEN İSTANBUL’DA OYNANACAK?

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, organizasyonun İstanbul’a taşınmasında Suudi Arabistan’da düzenlenecek Asya Kupası ile oluşan takvim çakışmasının etkili olduğunu açıkladı. Louzan, değişikliğin güvenlik kaygılarından kaynaklanmadığını ve İstanbul konusunda dört kulübün de mutabık olduğunu belirtti.