Real Madrid finale yükseldi Arda Güler...

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'i 2-1 yenen Real Madrid, finale yükseldi. Arda Güler, karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna dahil oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı.

Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanarak Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise, 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.

İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek ilk finalist olmuştu.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

