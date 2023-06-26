Real Madrid Arda Güler için kesenin ağzını açtı!
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler paylaşılamıyor. Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e en cazip teklif Avrupa dev Real Madrid'den geldi. Real Madrid'in teklifi Fenerbahçe'ye de cazip geldi.
Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e en cazip teklif Real Madrid'den geldi. Eflatun-beyazlı dünya devinin teklif Fenerbahçe açısından da sevindirici oldu.
Geçen sezon ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler için en makul teklif Real Madrid'den geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Milan ve Barcelona'nın da peşinde olduğu Arda Güler için Real Madrid, çok cazip bir teklifle Real Madrid'in kapısını çaldı.
Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'i renklerine katıp 1 yıl daha sarı-lacivertlilerde kiralık oynamasına izin verecek.