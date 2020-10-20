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RB Leipzig Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, böylelikle tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarında mücadele ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçında galibiyet arıyor. Peki, RB Leipzig - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, ilk sınavına RB Leipzig deplasmanında çıkıyor. RB Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir'in rakibi RB Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor. RB Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

RB Leipzig - Başakşehir

Stat: RB Arena
Hakem: Jesus Gil Manzano (İspanya)
Saat: TSİ 22.00
Yayın: beIN SPORTS 1

RB Leipzig: Gulachi, Upamecano, Halstenberg, Orban, Mukiele, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caicara, Eprueanu, Skrtel, Mbombo, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba

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