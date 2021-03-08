Rasim Öztekin'in son sağlık durumunu Pelin Öztekin açıkladı yoğun bakımda
Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi, usta oyuncu için aranan 0RH(-) kan bulundu. Kızı Pelin Öztekin, son sağlık durumunu anlattı.
62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ardından kızı Pelin Öztekin, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" duyurusunu yaptı. İlerleyen saatlerde Öztekin için aranan kan bulundu.
Pelin Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.''
''Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.''
''Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum.''