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Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı

Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı

Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'in kırkında yaptığı paylaşımlar herkesi duygulandırdı.

Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Babasına duyduğu özlemi anlatan Öztekin paylaşımına şunları yazdı:

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Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı

"Zamanla dediler. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda. Ben söyliyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim.''

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Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı

''Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!''

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Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı

“Ne yapıyorsun Peloş” diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, öf yaa bi de başıma bu geldi diye isyanımı.''

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