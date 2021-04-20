Rasim Öztekin'in kırkında kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla herkesi ağlattı
Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'in kırkında yaptığı paylaşımlar herkesi duygulandırdı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Babasına duyduğu özlemi anlatan Öztekin paylaşımına şunları yazdı:
"Zamanla dediler. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda. Ben söyliyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim.''
''Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!''
“Ne yapıyorsun Peloş” diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, öf yaa bi de başıma bu geldi diye isyanımı.''