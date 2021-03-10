Rasim Öztekin'in eşi ve kızı Pelin Öztekin perişan cenazesi morgdan alındı son veda

Ailesinin isteğiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek tören için ailesi açıklama yaptı. Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin yaptığı ortak açıklamada, şunları yazdılar:

"Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve Rasim Öztekin’in bu konuda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olacağı bir cenaze töreni düzenlenecektir.''