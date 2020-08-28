Rasim Öztekin Hasan Efendi'nin kavuğu için Şevket Çoruh'u açıkladı 'Oturup ağladım'

Öztekin'in bu kararı Şevket Çoruh'u sevinç gözyaşlarına boğdu. Konu hakkında ilk kez konuşan Çoruh, hislerini şu sözlerle ifade etti:

"Rasim Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Bu büyük sorumluluk. Tiyatroların açılmasını, Kültür Bakanlığı'ndan tiyatrolar için özel kanunlar çıkmasını beklerken böyle güzel bir haber aldım.''