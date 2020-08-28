Rasim Öztekin Hasan Efendi'nin kavuğu için Şevket Çoruh'u açıkladı 'Oturup ağladım'
Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'dan aldığı kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek. Haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Çoruh, "Tarif edilemez bir duygu" diyerek açıklama yaptı.
Kel Hasan Efendi'nin kavuğu İsmail Hakkı Dümbüllü'ye ardından da Münir Özkul'a emanet edilmişti. Özkul'un daha sonra Ferhan Şensoy'a devrettiği kavuğun beşinci sahibi ise Rasim Öztekin olmuştu. Sağlık problemleri nedeniyle tiyatro sahnesine çıkamadığı için kavuğu genç bir tiyatrocuya vereceğini söyleyen Öztekin, dün kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.
Dün kavuğunu teslim edeceğini duyuran Rasim Öztekin, şunları söyledi:
"Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.''
''Büyük özverilerle Baba Sahne'yi kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk tiyatrosuna yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim"
Öztekin'in bu kararı Şevket Çoruh'u sevinç gözyaşlarına boğdu. Konu hakkında ilk kez konuşan Çoruh, hislerini şu sözlerle ifade etti:
"Rasim Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Bu büyük sorumluluk. Tiyatroların açılmasını, Kültür Bakanlığı'ndan tiyatrolar için özel kanunlar çıkmasını beklerken böyle güzel bir haber aldım.''