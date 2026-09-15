Rasim Ozan Kütahyalı’nın “ifadeye çağrıldım” açıklamasına Başsavcılıktan yalanlama

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen ve “Kurtlar Vadisi” dizisiyle bağlantılı iddiaların da araştırıldığı soruşturma sürüyor.

Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı da aynı kapsamda ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne gittiğini iddia etti.

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KÜTAHYALI: TÜM BİLDİKLERİMİ VE TANIKLIKLARIMI ANLATMAK İÇİN ADLİYEDEYİM

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, Ensonhaber’de yayımlanan YouTube videoları ve kaleme aldığı yazılar nedeniyle “Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi” soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla adliyede bulunduğunu belirtti.

Kütahyalı paylaşımında, “Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim” ifadelerini kullandı.

Kütahyalı daha sonra yaptığı açıklamada ise soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe’ye Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” süreçlerinde tanık olduğu olayları anlatacağını öne sürdü.

Kütahyalı, “Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım” dedi.

BAŞSAVCILIK: İFADEYE ÇAĞRILMADI

Kütahyalı’nın paylaşımlarının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaparak ifadeye çağrıldığı yönündeki iddiayı yalanladı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: