Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında zor anları ağzı yüzü...
Fenerbahçeli eski futbolcu Abdulkerim Durmaz, ligin ilk haftalarında "Galatasaray şampiyon oldu" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya canlı yayında elleriyle pişmaniye yedirdi.
Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaelispor'a 1-0 yenilerek kaybetti, ezeli rakibi Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 4-2 ile geçerek puan farkını 1'e indirdi. Trendyol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı yeniden başladı.
Fenerbahçe'nin yeniden potaya girmesiyle birlikte Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programı renkli anlara sahne oldu. Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 3. haftada söylediği iddiaları sözler adeta başını yaktı.
Fenerbahçeli Abdulkerim Durmaz, Kayseri programa keyif kahvesi içerek başlarken asıl sürprizi ilerleyen dakikalarda yaptı. Durmaz, "Dediki Rasim 'Lig bitti ilk defa Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar demiyorum çünkü Galatasaray şampiyon oldu' dedi. Peki bu lafın için pişman mısın" dedi.
Kütahyalı'nın "pişmanım" yanıtı sonrası Durmaz, "Pişmansan bunun ilacı pişmaniye" diyerek ayağa kalktı ve yanında getirdiği kutudan çıkardığı pişmaniyeyi Rasim Ozan'a elleriyle yedirdi.