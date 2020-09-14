Rasim Ozan Kitahyalı ne dedi Boşnak sözleri infial yaratmıştı

Beyaz TV'de Beyaz Futbol programına geri dönen 39 yaşındaki Rasim Ozan Kütahyalı kriz çıkardı. Boşnak vatandaşlar kanalı bastı ve protesto etti. Peki Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, aslen nereli, eşi Nagihan Alçı kim ve Boşnaklar hakkında neler dedi?

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Beyaz TV'de yeniden Rasim Ozan Kütahyalı krizi başladı Boşnak vatandaşlar kanalı bastı ve saatlerce protesto ettiler. Uzun yıllardır Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programını sunan Rasim Ozan Kütahyalı program esnasında ' Kusturmalı Boşnak saksosu' sözleri ile aylarca tepkilerin hedefinde olmuştu. Peki Gazeteci Nagihan Alçı ile evli olan Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, aslen nereli?

Rasim Ozan Kütahyalı ne demişti?

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak Saksosu” diyerek Boşnaklara ırkçı ve belden aşağı hakarette bulunmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakareti sonrasında Boşnaklar protesto gösterileri yapmış ve Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.

Bunun üzerine hükümete yakın Sabah gazetesi dahi Rasim Ozan Kütahyalı’nın yazılarına son verirken, Beyaz TV de Kütahyalı’yı programdan çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hükümet yetkililerinden de Kütahyalı’ya tepkiler gelmişti.

Boşnaklara hakareti nedeniyle, Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı. Mahkeme, Kütahyalı’ya "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve iyi hal indirimi de uygulamamıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı kimdir:

Rasim Ozan Kütahyalı 30 Nisan 1981, İzmir'de doğmuştur. Eğitim hayatı ve çocukluğu İzmir'de geçti. Babası mühendis, annesi öğretmendir. İzmir 60.Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ancak 2.sınıftan ayrılarak yarım bıraktı.

Genç yaşında sinemaya yönelen Rasim Ozan Kütahyalı , 2002 yılında Sinan Çetin'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Sinan Çetin'in yapım şirketi Plato Film'de çalışmaya başladı. Burada metin yazarlığı yaptı. 2007 yılında Taraf'ın yorum sayfasına yazılar göndermeye başladı. Yazıları bir süre sonra oldukça ses getirdi ve Taraf'tan köşe yazarlığı teklifi aldı ve 10 Ağustos 2008'de Taraf gazetesi yazarı oldu.

2009 yılında Mahmut Övür ile birlikte Kanal T'de yayınlanan 'Politik Performans' adlı programda yorumculuk yaptı. Ayrıca Kanal T Ana Haberleri'nde de yorumcu olarak görev yaptı. Bir süre sonra buradan ayrıldı ve CNN Türk'te Reha Muhtar'ın sunduğu 'Çok Farklı' programında danışman olarak çalıştı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları vardır.