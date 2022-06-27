Rasim Kaan Aytoğu evli mi eşi Esin Aytoğu kimdir, kaç yaşında? Rasim Kaan Aytoğu oğlu kimdir?

Son günlerde çok merak edilen isimlerden biri de İhlas Holding'in ve TGRT'nin CEO'su Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu oldu. AK Parti'nin İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı da olan Rasim Kaan Aytoğu aslen İzmirli ve 61 yaşında. Avukat Esin Aytoğu ile evli ve Çağatay Oğuzhan Aytoğu adında bir oğlu var. Peki Rasim Kaan Aytoğu neden gündemde, ne oldu?

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TGRT'nin ve İhlas Holding'in Genel Müdürü Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları bugün en çok merak edilen konuların başında geldi. 1990 ve 1993 yılları arasında da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Direktörü olarak bulunan Rasim Kaan Aytoğu aslen İzmirli ve 61 yaşında. AK Parti'nin İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı da olan Rasim Kaan Aytoğu Esin Aytoğu ile evli ve Çağatay Oğuzhan Aytoğu adında bir oğlu var.



Rasim Kaan Aytoğu kimdir: İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 1961 yılında doğan Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu, İlk ve orta eğitimini Karşıyaka'da, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1982 yılında ABD'de University of Illinois, Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu.



1988 yılında Başbakanlık tarafından gönderildiği Harvard Universitesi, ABD İşletme Yönetimi Programını, 1989'da da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından gönderildiği Birleşik Krallık Kamu İdaresi Enstitüsü, İngiltere'de Kamu Yönetimi – Uluslararası Finansman Programı'nı bitiren Aytoğu, 1994 yılında Pacific Western Üniversitesi, ABD'de finans doktorasını yaptı.

Bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan da Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda 1988 ile 1989'da Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. 1990 ve 1993 yılları arasında da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Direktörü olarak bulundu.



Eğitimi kadar iş hayatı da zengin olan Aytoğu, daha sonra 1994-1996'da Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak devam etti.



İstanbul Altın Rafinerisi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, 1995-1999'da İstanbul Altın Borsası, Kurucu Genel Sekreteri, 1997-1998'de T.C. Başbakanlık, Başbakan Başmüşaviri, 2002-2003'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı, İSTAÇ, İSTON, BELTUR, İGDAS, KÜLTÜR A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde yer aldı.

Aytoğu, 2004 yılına geldiğimizde de İstanbul'da Global Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Müşavirlik Şirketi'nde CEO, 2005-2010'da Dubai'de Tanmiyat Yatırım Holding Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012'de Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etti.



Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding’te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Aytoğu, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubu’nda da Finansman Grup Başkanlığı görevinde yer aldı.



Peki Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu evli mi?





Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu, Avukat Esin Aytoğu ile evli ve Çağatay Oğuzhan Aytoğu isimli bir oğlu var. İhlas Holding CEO'su Aytoğu, aynı zamanda AK Parti'nin İzmir 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı da oldu.