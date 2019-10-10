Rapçi Ezhel Barış Pınarı Harekatı'na gönderme yaptı savaşa hayır deyince olay oldu
Uyuşturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası 5 yıl süreyle ertelenen rapçi Ezhel, Suriye'deki operasyona ilişkin yaptığı bir paylaşımla tepki çekti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 1 aya yakın cezaevinde kalan rapçi Ezhel, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan isimlerden biri oldu. Ezhel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bunu gösterdi.
Geçtiğimiz ay çıkardığı 'AYA' adlı parçasından 'Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla' sözlerini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşan Ezhel, kısa süre içerisinde onlarca tepki çeken yorum aldı.
"Milletimiz balık hafızalı"
Ezhel'in savaşa hayır demesine tepki gösteren Twitter kullanıcıları, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Bu içeri girdiğinde herkes free ezhel diye tag açmıştı. Bizim milletimiz balık hafızalı yine unutur bunun yaptığı saçma sapan tıngırtıyı dinler"
"Tekrar ispatlamış!"
- "Ezhel tam bir sürüngensin seni sevmemenin haklı gururunu yaşıyorum bugün"
- "Ezhel son paylaşımıyla aklı sevişmekten ve ot çekmekten başka bir yerde olmayan ‘kötü arkadaş’ diye tabir ettiğimiz bir ergen olduğunu tekrar ispatlamış.."