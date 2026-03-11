Rapçi Çakal’dan sert tepki! O iddialara öyle bir yanıt verdi ki...
Son günlerde sosyal medyada yayılan “Amerika’da AIDS’e yakalandı” iddiası nedeniyle gündeme gelen rapçi Emirhan Çakal, hakkında çıkan söylentilere sessiz kalmadı. Genç sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Rapçi Çakal hakkında ortaya atılan “AIDS’e yakalandı” iddiası kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımlar hızla yayılırken, konu kısa sürede gündem haline geldi.
Söz konusu iddiaların ardından rapçi Emirhan Çakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.”
Genç rapçi, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek bu tür söylentilerin insanların hayatını etkileyebileceğine dikkat çekti.