Rapçi Çakal ve oyuncu Türkü Su Demirel aşk mı yaşıyor? Davette o anlar iddiaları güçlendirdi...

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden, sahne adıyla Çakal olarak tanınan Emirhan Çakal ile genç oyuncu Türkü Su Demirel hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ikili, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlik sonrası birlikte görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre Emirhan Çakal ve Türkü Su Demirel, düzenlenen partiden aynı anda ayrıldı.
Bu detay, ikilinin yakın çevresinde “yeni bir birliktelik mi başlıyor?” sorularını beraberinde getirdi.
Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, iddialara göre genç çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak ve sakin bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.
Çakal ve Demirel’in yakın zamanda bu söylentilere nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
