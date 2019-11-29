Rapçi Ben Fero'ya soruşturma şoku! Savcılığa şikayet edildi sebebi ise bakın ne
Demet Akalın'la klip çeken rapçi Ben Fero, savcılığa şikayet edildi. Ünlü rapçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Rap dünyasında Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero hakkında soruşturma açıldı.
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Ben Fero'nun şarkılarında ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edilince soruşturma şoku yaşadı.
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Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti ve ünlü rapçi hakkında alkol ve sigaraya özendirme suçundan soruşturma başlatıldı.
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Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi.
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