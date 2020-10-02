Rangers hezimeti sonrası olay sözler: Takke düştü kel göründü

Mustafa Sapmaz/Akşam - Umarım artık para ve yaş konuşmayı bir an önce bırakırız. Bunları konuştukça Türk futbolunu kurtaracağını zanneden bir kitle var. Umutsuzlukları bir kara bulut gibi ülke futbolu üzerine çöktü. Bu tavır futbolun içindeki insanların teşvik etmediği gibi gerçeklerin konuşulmasını da engelliyor. Dün Galatasaray Rangers'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalamadı. Beş takımla yola çıktığımız Avrupa'da bir ay geride kalmadan Türk futbolunu sadece iki takım temsil edecek. Bu durumu tersine çevirmek, tekrar yükselişe geçmek istiyorsak, parayı ve yaşı konuşmak değil, futbolu sevmek gerekiyor. Kendilerini değil, futbolu sevenlerin sözlerini yüceltmek gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, Türk futbolu daha da sıradanlaşacak.