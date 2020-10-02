Rangers hezimeti sonrası olay sözler: Takke düştü kel göründü
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Rangers'a 2-1 mağlup olan Galatasaray turnuvaya veda etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın Avrupa'ya vedasını kaleme aldı.
Mustafa Sapmaz/Akşam - Umarım artık para ve yaş konuşmayı bir an önce bırakırız. Bunları konuştukça Türk futbolunu kurtaracağını zanneden bir kitle var. Umutsuzlukları bir kara bulut gibi ülke futbolu üzerine çöktü. Bu tavır futbolun içindeki insanların teşvik etmediği gibi gerçeklerin konuşulmasını da engelliyor. Dün Galatasaray Rangers'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalamadı. Beş takımla yola çıktığımız Avrupa'da bir ay geride kalmadan Türk futbolunu sadece iki takım temsil edecek. Bu durumu tersine çevirmek, tekrar yükselişe geçmek istiyorsak, parayı ve yaşı konuşmak değil, futbolu sevmek gerekiyor. Kendilerini değil, futbolu sevenlerin sözlerini yüceltmek gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, Türk futbolu daha da sıradanlaşacak.
Mehmet Demirkol/Fanatik - Terim ve ekibi sezona gerçekten etkili bir planla başladı ve sonuç aldı. Ama Fenerbahçe maçından sonra dünü de yaşayınca acaba başka da bir plan yok mu endişesine kapılmamak mümkün değil. Dünkü sadece bir yenilgi değil aslında Türk futbolu için bir yıkım. Umarım bu dibe vuruş yeni bir başlangıcın startı olur.
Erman Özgür/Fanatik - Savunma oyuncularının rakiplerine uzak kalışına cezayı kesen Hagi'nin asisti ile golü atan Arfield ve sağ bek Baricic'in ortasına sol bek Travier'in kafası ile işi çözen Rangers işin savunma kısmını da kusursuz yaptı. Sahada Avrupa kupalarında çok şey beklediğimiz Babel, Falcao, Feghouli, Belhanda gibi özel yetenekler kayıplara karıştı. Marcao'nun golü çok geç geldi. Sonuçta Avrupa'da hayal kırıklığı yaşamaya alıştıran takımların içine formda sezona başlayan Galatasaray da eklendi.
Levent Tüzemen/Fotomaç - Galatasaray'ın golüne imza atan Marcao yine çok ciddi Rangers ataklarını önledi. Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı diye Babel'i ilk onbire koymak jest gibi görünse de tam bir fanteziydi. Babel'in yürüyecek hali bile yoktu. Oysa Rangers'in savunmasının sağ kanadı zayıf halkaydı ama Babel tank gibi olunca Emre Kılınç'ı da Linnes'i de bozdu. Terim'in başlangıç kadrosu hatalıydı ama ilk 45 dakikanın bitiminde devre arası bazı hataları düzeltmek adına bir fırsattı. Özellikle Belhanda'nın topu önüne alıp gideceği pozisyonda penaltı almak için kendini atması hata ve ayıptı. Terim'in duygusal onbiri 2-0 yenildi. Etebo-Ömer-Diagne üçlüsüyle değişen kadro 1-0 kazandı.