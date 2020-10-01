Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers'la UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak. Aslan, rakibini devirmesi halinde hem Türkiye'nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlara büyük bir darbe vuracak. Peki, Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Sahadan galip ayrılan takım, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak ve kritik mücadele teve2'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda da Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi. Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.

Rangers - Galatasaray

Stat: Ibrox

Hakem: Andris Treimanis (Letonya)

Saat: TSİ 21.45

Yayın: teve2

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao