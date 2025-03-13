Rangers - Fenerbahçe / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile rövanş maçında kozlarını paylaşıyor.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Rangers ile deplasmanda karşılaşıyor. Her türlü 2 farklı beraberlikte uzatmaya gidecek olan maçta, sarı lacivertlilerin tur atlaması için 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

Rangers 0 - 0 Fenerbahçe

13'Cerny sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10'Bu dakikalarda her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

4'Raskin ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Ön direkte Skriniar'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve İskoçya'da maç başladı.

Rangers - Fenerbahçe ilk 11'ler

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Černý, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca,En-Nesyri

GÖZLER EN-NESYRI VE DZEKO'DA

Tur umutlarını İskoçya'ya taşıyan Fenerbahçe'de gözler golcülere çevrildi. Son haftaların formda ismi En-Nesyri ve Dzeko'nun ilk 11'de oynaması beklenirken, yıldız isimlerin performansları heyecanla bekleniyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Faslı futbolcu, bu maçlarda 26 gol atarken, 5 de asist yaptı. 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe forması altında 41 karşılaşmada mücadele eden Edin Dzeko ise 19 defa fileleri havalandırdı. 38 yaşındaki golcü oyuncu 7 kez de gol pası verdi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇEYREK FİNAL

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, oynanacak rövanş maçında 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

RANGERS İLE 4. RANDEVU

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip bugünkü mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

AVRUPA KUPALARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 148. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.