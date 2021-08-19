Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka ekibi Randers'e konuk oluyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, deplasmanda alacağı sonuçla İstanbul'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Peki; Randers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'e konuk oluyor. Cepheus Park Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek ve karşılaşma Star TV'den şifresiz yayınlanacak.
Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan Aslan, ikinci eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, üçüncü eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını eleyerek Randers ile eşleşti.
Randers - Galatasaray
Stat: Cepheus Park
Hakem: Jesus Gil Manzano (İspanya)
Saat: TSİ 20.00
Yayın: Star TV
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner, Tibbling, Hammershöy, Egho
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Mohamed