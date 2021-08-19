BIST 1.440
DOLAR 8,55
EURO 10,01
ALTIN 489,22
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka ekibi Randers'e konuk oluyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, deplasmanda alacağı sonuçla İstanbul'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Peki; Randers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'e konuk oluyor. Cepheus Park Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek ve karşılaşma Star TV'den şifresiz yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan Aslan, ikinci eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, üçüncü eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını eleyerek Randers ile eşleşti.

Randers - Galatasaray

Stat: Cepheus Park
Hakem: Jesus Gil Manzano (İspanya)
Saat: TSİ 20.00
Yayın: Star TV

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner, Tibbling, Hammershöy, Egho

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Mohamed

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli Valiliği'nden boğulma vakalarına karşı yeni kararlar
Kocaeli Valiliği'nden boğulma vakalarına karşı yeni kararlar
PKK'ya bir darbe de Van'da! 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya bir darbe de Van'da! 3 terörist etkisiz hale getirildi
CHP Van'da istifa şoku! 3 başkan tepki gösterip görevini bıraktı
CHP Van'da istifa şoku! 3 başkan tepki gösterip görevini bıraktı
Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de istismarı şikayet edince olanlar oldu! Yan yana çalıştığı kadına...
Kocaeli'de istismarı şikayet edince olanlar oldu! Yan yana çalıştığı kadına...
Kadın cinayeti! Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayeti! Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
Muğla Datça açıklarında peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi son dakika açıkladı
Muğla Datça açıklarında peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi son dakika açıkladı
Aydın'da kaza sonrası yaralandı! Komaya girmeden önce bakın ne yazdı
Aydın'da kaza sonrası yaralandı! Komaya girmeden önce bakın ne yazdı
Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü