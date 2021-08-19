Randers Galatasaray maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka ekibi Randers'e konuk oluyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, deplasmanda alacağı sonuçla İstanbul'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'e konuk oluyor.

Cepheus Park Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan mücadeleyi İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetiyor ve karşılaşma Star TV'den şifresiz yayınlanıyor.

Randers: 0 - 1 :Galatasaray

(İlk yarı sona erdi)

44' Ceza sahası içinde topla buluşan Vito Hammershoj-Mistrati altıpas üzerinden kafayı vuruyor. Kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

32' Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Alpaslan Öztürk kaleye vuruyor ancak top yandan az farkla auta gidiyor.

31' Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mostafa Mohamed tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

25' GOOLLL! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı öne geçiren golü atıyor! Ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yapıyor ve savunmaya da çarpan top ağlarla buluşuyor.

23' Ceza sahası içinde topla buluşan Marvin Egho altıpas üzerinde topa dokunuyor. Kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

21' Mostafa Mohamed ceza sahası içi sol çaprazından topu ağlara gönderiyor fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

14' Kaleci Fernando Muslera'nın pas hatası sonucunda Egho ceza sahası içinde topu kontrol ediyor ve vuruşunu yapıyor ancak Muslera topu ayağıyla çıkarıyor.

8' Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan kaleye şut çekiyor. Kaleci Patrik Carlgren kurtarıyor.

6' Ceza sahası içinde topla buluşan Erik Marxen altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor. Kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Mohamed

Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan Aslan, ikinci eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, üçüncü eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını eleyerek Randers ile eşleşti.