Rana Batı polis bana sürtündü dedi twitter ayaklandı instagramını sildi
İSTANBUL'da maskesini takmadığı için 2 polisin gözaltına aldığı Rana Batı gündeme oturdu. İlk etapta kamuoyundan destek alan Rana, bir twitiyle ortalığı ayağa kaldırdı. 'Polis bana sürtündü' açıklaması ile büyük tepki çeken Rana Batı, Instagram hesabını toptan sildi.
İstanbul Kadıköy'de yaşanan 'maske' gözaltısı gündeme oturdu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Rana Batı isimli kız, maskesini düzgün takmadığı için 2 polis tarafından gözaltına alınıyordu. Bu görüntüler yayınlanınca 2 polis görevden alındı. Sosyal medya ise olay sonrası Rana Batı'dan gelen açıklamalarla ikiye bölündü. Genç kızın yaptığı 'sürtünme' açıklaması da hayli tepki aldı.
Kamuoyu ikiye bölünde : Görüntülen ilk yayınlandığı anda Çağdaş Hukukçular Derneği polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken o polislerin görevden uzaklaştırıldı. Türkiye'nin gündemine oturan bu olayın ardından kısa sürede twitterda #PolisiminYanındayım etiketiyle binlerce yorum yapıldı. Rana Batı'nın gözaltına alınmaya direnerek tekme atması sebebiyle polislere destek çıkan ve görevden alınmalarını eleştirenler çoğunluktaydı.
İşte polislerin olay olan gözaltına alma videosu...
Polis bana sürtündü twiti ayaklandırdı
Rana Batı twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamalarla da olay oldu. Özellikle attığı bir twit hayli tepki çekti ve #iftiracıRANAtutuklansın etiketi TT sırasının başına oturdu. Rana Batı şunları yazdı:
*Polise tekme mi atmışım? İnsanın iki kolu bağlanmışken ve erkek polis bana sürtünürken(kötü amaçlı) neremle kendimi koruyabilirim? Sözlü konuşmamla anlamayan bir insanı?
*İtiraz ettim sadece çevremdeki maskesiz örnek insanları gösterdim.Beni ilk gördüğünde yolun karşısından beri yanına gelmemi beklediği için bana ceza kesmek istedi buna itiraz ettim. Kendi maskesi bile öyle olduğu ve yanındakinin hiç olmadığı için!