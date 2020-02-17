Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç paylaştı fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Ramo dizisi Show TV'nin en iddialı yapımları arasında girdi. Adana'nın efendilerine kafa tutan Ramo ve ailesinin anlatıldığı dizinin konusu da oyuncu kadrosuda seyirciden tam not aldı. Özellike Ramo'nun en zayıf noktası olan Sibel karakterine hayat veren oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyanın dilinde
Ramo Show TV'nin son dizi bombası oldu. Sezon ortasında başlayan Ramo seyirciden tam not aldı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Başrolünde Murat Yıldırım'ın olduğu Ramo rakiplerini sollayarak salı akşamlarına adını yazdırdı.
Dizi uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapan Ramo ve ailesinin sıra dışı hikayesini konu ediyor. Ailesinin yıllarca ezilmesine razı olmayan Ramo intikam yemini ediyor ve ailesinin insanca muamele görmesi için fitili ateşliyor. Patronunun kızı Sibel ise en zayıf noktası..
Adana'da geçen hikayesi ile zorlu rakiplerini açık ara sollayan ve reyting listesinde zirveye oturan dizinin oyuncuları da seyirci tarafından araştırılıyor.
Ekrana yansıyan güzelliği, düzgün fiziği ve oyunculuğu ile dizinin bir diğer başrol oyuncu olan Esra Bilgiç, yer altı dünyasının patronu Cengiz’in kız Sibel'e hayat veriyor.