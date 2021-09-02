Ramo'nun Korkut'u Selim Erdoğan'dan hapishane sonrası itiraf: Çok pişmanım

Uyuşturucu yüzünden 3.5 yıl cezaevinde kalmasınına rdından geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşan 49 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ramo' adlı diziyle ekranlara dönen Selim Erdoğan, geçirdiği zorlu süreçle ilgili sorulara yanıt verdi. "Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu; "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.