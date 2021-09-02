Ramo'nun Korkut'u Selim Erdoğan'dan hapishane sonrası itiraf: Çok pişmanım
Uyuşturucu yüzünden 3.5 yıl cezaevinde kalan ve çıktıktan sonra ekranlara Ramo dizisinde Korkut rolüyle geri dönen oyuncu Selim Erdoğan, geçirdiği zorlu süreçle ilgili sorulara yanıt verdi. Erdoğan, uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu söylediği açıklamasında "İşlemediğim suçun cezasını çektim" dedi.
Uyuşturucu yüzünden 3.5 yıl cezaevinde kalmasınına rdından geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşan 49 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ramo' adlı diziyle ekranlara dönen Selim Erdoğan, geçirdiği zorlu süreçle ilgili sorulara yanıt verdi. "Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu; "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.
"Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum"
Selim Erdoğan, sözlerine; "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde devam etti.
Selim Erdoğan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Cezaevinden çıktıktan sonra Show TV'de yayınlanan 'Ramo' adlı diziyle ekranlara dönen Selim Erdoğan, yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi.
"Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun"
Ünlü oyuncu, "BKM'ye yaptığımız bir filmimiz var. Sağ olsun Necati abi de çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" diye konuştu.