Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Show'un son bombası Ramo dizisi daha ilk bölümden zirveye yerleşti. Adana'nın efendilerine kafa tutan Ramo ve ailesinin anlatıldığı dizinin konusu da oyuncu kadrosuda tam not aldı. Özellike Ramo'nun kardeşi Fatoş'u canlandıran Cemre Baysel güzelliği ile sosyal medyanın dilinde.
Ramo Show TV'nin son dizi bombası oldu. Sezon ortasında başlayan Ramo daha ilk bölümü ile seyirciden tam not aldı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Başrolünde Murat Yıldırım'ın olduğu Ramo şimdiden salı günlerine adını yazdırdı.
Dizi uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapan Ramo ve ailesinin sıradışı hikayesini konu ediyor. Ailesinin yıllarca ezilmesine razı olmayan Ramo intikam yemini ediyor ve ailesinin insanca muamele görmesi için fitili ateşliyor. Patronunun kızı Sibel ise en zayıf noktası..
Adana'da geçen hikayesi ile salı akşamları zorlu rakiplerini sollayan ve reyting listesinde zirveye oturan dizinin oyuncular da seyirci tarafından araştırılıyor.
Dizide dikkat çeken bir isim var; Ramo'nun kız kardeşi Fatoş'a hayat veren genç oyuncu Cemre Baysel...