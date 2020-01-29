Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki göğüs dekoltesiyle yorum yağdı

Dizi uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapan Ramo ve ailesinin sıradışı hikayesini konu ediyor. Ailesinin yıllarca ezilmesine razı olmayan Ramo intikam yemini ediyor ve ailesinin insanca muamele görmesi için fitili ateşliyor. Patronunun kızı Sibel ise en zayıf noktası..