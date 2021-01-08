Ramo ve Kırmızı Oda'da oynamıştı TRT 1'in Gönül Dağı dizisine transfer oldu
Son olarak Ramo ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan oyuncu TRT !'de yayımlanan Gönül Dağı dizisine transfer oldu.
TRT 1 kanalının yüzü bu sezon dizilerden yana güldü. Yeni dizisi Gönül Dağı da başarılı yapımlardan biri haline geldi. Sıkı bir takipçi kitlesine peşine takan dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayımlanmasa da önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edecek.
Üstelik Gönül Dağı dizisi, kadrosuna başarılı bir ismi de ekledi. Son olarak Show TV'de yayımlanan Ramo'da rol alan öncesinde ise Kırmızı Oda, Ramo, Öğretmen ve Tutunamayanlar gibi yapımlarda boy gösteren Ruhi Sarı, Gönül Dağı dizisinin oyuncu ekibine katıldı.
Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katılan isim Ruhi Sarı, dizide Zahide’nin eşi Fikret rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Ruhi Sarı: 18 Mayıs 1972 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.