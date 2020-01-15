Ramo ilk bölümüyle dün geceye damgasını vurdu! Sosyal medyada etiket oldu
Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizilerinden biri olan Ramo dün akşam izleyicilerle buluştu. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolde olduğu dizi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı.
Aylardır Adana'da çekimi yapılan Ramo dizisi dün akşam itibariyle 1. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyayı sallayan dizi ilk bölümüyle Twitter'dan on binlerce beğeni aldı. Show TV'nin iddialı dizisi Ramo etiketiyle geceye damga vurdu.
Ünlü oyuncular Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat ve Macit Koper'in başrollerini paylaştığı Ramo dizisinin konusu, Adana'nın bir mahallesinde mahalle lideri Ramo'nun patronuna başkaldırmasını hikaye ediyor.
Dün akşam 1. bölümü yayımlanan Ramo'nun final sahnesi ise nefesleri kesti. Ramo'nun patronu Cengiz'i vurduğu sahne izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medyada izleyicilerin yaptığı yorumlardan Ramo'nun yeni yıla damga vuracağı söylendi.
Ramo'nun 2. bölüm fragmanında, Sibel babasını öldüren Ramo'ya silah çekiyor. Artık başkaldıran Ramo için yeni bir hayat başlıyor. Taşkapı Mahallesi'ndeki büyük bir patlama ise Ramo ve ailesini şoke ediyor.