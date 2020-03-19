Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım Koronavirüs tedbirlerini almadı yaptığı olay oldu

Birçok oyuncu, dizi setlerine Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmesini istemesine rağmen bazı diziler için hala çekimler devam ediyor. Bu dizilerden biri de Ramo dizisi oldu. Başrol Murat Yıldırım da Koronavirüs tedbiri için yapması gerekeni yapmayınca tartışmalara neden oldu.