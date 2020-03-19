Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım Koronavirüs tedbirlerini almadı yaptığı olay oldu
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo'da başrol oynayan Murat Yıldırım, Adana'da çekimleri süren dizinin setinde yaptığıyla tartışmalara neden oldu, tepki çekti.
Geçtiğimiz sezonun en iddialı başlangıç yapan dizilerinden biri olan Ramo'da Esra Bilgiç ile başrol oynayan Murat Yıldırım, dizinin çekimleri için Adana'ya gitti. Türkiye'de de baş gösteren ve giderek yayılmaya başlayan Koronavirüs salgınına rağmen hala setlerin iptal edilmemesi ise tehlikeyi daha da büyük hale getirmeye başladı.
Birçok oyuncu, dizi setlerine Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmesini istemesine rağmen bazı diziler için hala çekimler devam ediyor. Bu dizilerden biri de Ramo dizisi oldu. Başrol Murat Yıldırım da Koronavirüs tedbiri için yapması gerekeni yapmayınca tartışmalara neden oldu.
Murat Yıldırım, Ramo çekimleri esnasında sete gelen hayranlarını Koronavirüs salgınına rağmen kabul etti ve uyarılara uymayarak çok sayıda insanın içine girerek fotoğraf çekindi.
Koronavirüs'ün hızla yayılmasını hiçe sayan hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Murat Yıldırım'ın bu görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı.